Noodweer in oosten van het land: ondergelopen straten en hagelstenen

De brandweer had het er een groot deel van de avond druk mee. Het KNMI had code geel afgegeven voor de namiddag en avond. Op sommige plekken viel wel 70 tot 80 millimeter neerslag, zoals in het Drentse Westerbork en Ekehaar, in de buurt van Assen.

Flinke bak met regen

Dat is een flinke bak met regen, normaal valt dat in een hele maand. Op andere plekken in het land was weinig te merken van het noodweer.

Op Twitter staan filmpjes en foto's waarop te zien is hoe mensen tot hun enkels in het water staan.