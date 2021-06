'Toen Nederland versoepelde, verloor ik mijn oom, tante, vader en moeder aan corona'

"Toen ik daar stond, wist ik echt niet wat me overkwam. Ik zag allebei mijn ouders in een ziekenhuisbed liggen, en allebei moesten ze verschrikkelijk hard huilen. Mam was doods- en doodsbang, vooral ook door de gedachte dat het met mijn oom en tante kort hiervoor niet goed was afgelopen. Diezelfde dag was ook de uitvaart, ze zou ernaar kijken via haar tablet.

Maar in plaats daarvan moesten wij nu afscheid nemen van mijn moeder. 'Mam, je wordt straks wakker en dan word je weer beter hoor, dan ga je gewoon weer mee naar huis', zei ik en ik gaf haar een aai over haar hoofd. Een knuffel of een kus mocht niet vanwege corona, ondanks onze beschermende kleding. Ik probeerde vooral sterk te blijven en ik ging er ook echt vanuit dat het goed zou komen.

En dat leek ook zo te zijn, want na twee dagen kreeg ik een telefoontje dat ze mam alweer een beetje wakker wilden maken. En ook met pap, die nog op de gewone corona-afdeling lag, ging het wel. Hij kreeg steun van de dochter van mijn oom en tante. Zij had de uitvaart van haar ouders geregeld en is daarna volledig ingestort, hierdoor belandde ze dus naast mijn vader in het ziekenhuis. Het klinkt ongelooflijk, maar daarnaast lag nog een andere tante van mij. Het was niet normaal hoe het virus om zich heen had geslagen bij ons, dat zeiden de artsen ook."