Nederlands elftal weet niet te winnen van Schotland in oefenwedstrijd

Na rust waren de Schotten in de beginfase de betere ploeg. In de 63ste miuut kwam Nederland voor de tweede keer op achterstand te staan. Na een aantal slordigheidjes in de verdediging van Oranje wist Kevin Nisbet de 1-2 voor Schotland te maken.

Vrije trap

Maar na een aantal wissels leekhet tempo bij Oranje omhoog te gaan.

Nadat een vrije trap van Memphis in de muur belandde, en een daaropvolgende serie hoekschoppen niets opleverde, was het in de 89ste minuut toch raak: Memphis schoot een vrije trap binnen en zet de stand daarmee gelijk.