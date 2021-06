Nederland heeft 17,5 miljoen inwoners: meer baby's geboren dan verwacht

De rekensom is moeilijker geworden door de coronacrisis. Traag: "Kennismigranten uit India bleven bijvoorbeeld weg, zij kwamen niet naar Nederland. Andere groepen gingen juist weg uit Nederland. De sterfte is nu weer op het niveau waar je het verwacht, maar was de afgelopen tijd hoog."

Meer kinderen geboren

In de eerste maanden van het jaar – ongeveer negen maanden na het begin van het thuiswerken – werden bovendien meer kinderen geboren dan verwacht.

"Het is makkelijk om je werk te combineren met de zorg voor een kind wanneer je thuiswerkt. Het zou ook kunnen dat mensen na de werkdag en het klussen gewoon nog wat tijd over hadden en fijn bij elkaar waren. Het kan ook zijn dat mensen in tijden van crisis op zoek gaan naar saamhorigheid, het kleine netwerk van een gezin. Maar we hebben geen vergelijkingsmateriaal, want we hebben nog nooit zo'n periode gekend."