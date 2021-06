André (40) is butler: 'Het beeld uit oude Engelse films klopt'

"Ik had vroeger in bekende hotels in Amsterdam gewerkt: Krasnapolsky, L'Europe en het Amstel Hotel. Dat zijn hotels waar meneer en meneer graag komen. Dat was de reden voor hen om mij uit te nodigen, want ze hadden heel veel brieven gekregen." Hoeveel butlers er in Nederland zijn, weet hij niet. Hij hoorde eens dat het er in elk geval zes zijn. "Maar we zijn niet aangesloten bij een vakbond of vereniging ofzo."

In jacquet

Wie bij het beroep 'butler' moet denken aan oude, Engelse films, zit er niet ver naast, vertelt André. "Dat beeld van het werk klopt wel. Ik draag ook een jacquet, dat is onderdeel van het totaalplaatje. Net als dat ze in een restaurant eetbare bloemetjes op je bord leggen: als het er goed uitziet, dan geeft dat gelijk het gevoel dat het goed is. Als ik in een spijkerbroek en op slippers zou rondlopen, is dat gevoel voor iedereen heel anders. En ik ben ook gewoon heel trots op mijn vak."