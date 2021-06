Vier maanden cel voor man die RIVM-baas Jaap van Dissel bedreigde

Van Dissel wordt ernstig bedreigd door een groep mensen die geloven dat hij lid is van een satanistisch en elitair pedonetwerk. Bart van W. maakt deel uit van die groep. "Verdachte gelooft kennelijk dat Van Dissel een moordenaar en een pedofiel is. Hij acht het geoorloofd om daartoe strafbare feiten te plegen. Er is sprake van eigenrichting", zei de officier van justitie daarover.

Voorwaardelijke gevangenisstraffen

Volgens justitie is Van Dissel niet de enige die door Van W. wordt bedreigd. "Hij deinst niet terug voor het bedreigen van (andere) publieke personen en personen met een publieke taak. Hij heeft daarvoor meerdere voorwaardelijke gevangenisstraffen openstaan." Dat hij de bedreigingen bij de rechtbank uitte terwijl er een zaak tegen twee andere bedreigers aan de gang was, noemt de officier van justitie 'maatschappij ondermijnend'.