10.000 euro voor gouden tip die leidt naar overvallers Nikkie de Jager

Veel geweld

Het uitloven van een bedrag is een 'logische stap in het onderzoek', zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam al eerder vandaag. In het programma lichtte de politie toe vooral nog op zoek te zijn naar één verdachte die betrokken was bij overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden.

"Bij die zaken is er veel geweld gebruikt." Ook als mensen informatie hebben over de verdachten die al vastzitten, maken ze kans op een deel van het tipgeld.

Traumatisch

Een van de zaken betreft Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials. Zij werd in augustus vorig jaar met haar verloofde Dylan Drossaers thuis overvallen. Vier overvallers hielden hen onder schot.

De make-upartieste noemde de overval 'een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven'. Bekijk hieronder de video: