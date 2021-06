Gemeente haalt Roemenen uit aftandse woning: 'Geen idee waar ze nu zijn'

De gemeente Maasgouw (Limburg) heeft ruim 50 arbeidsmigranten uit een woning in Linne gehaald die vies, oud en onveilig was. "Mensonterend", noemde de burgemeester het. Maar waar ze nu zijn, weet de gemeente niet. "We kunnen niet uitsluiten dat ze nu in een slechtere situatie zitten", zegt een woordvoerder.

Op een boerderijcomplex in Linne (Limburg) zijn ruim vijftig Roemeense arbeidsmigranten aangetroffen onder 'erbarmelijke omstandigheden'. "Ik heb zelden zo'n mensonterende situatie meegemaakt", zei burgemeester Stef Strous van Maasgouw, waar Linne onder valt. De mensen werden vorige week gevonden tijdens een gezamenlijke controle van de vreemdelingenpolitie, de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Maasgouw. Onveilige situatie Het pand waar ze zaten, oogde volgens de gemeente zwaar verouderd, vervuild, verwaarloosd en onveilig. De gemeente heeft naar eigen zeggen direct een einde aan de situatie gemaakt en de eigenaar opgedragen de arbeiders elders te huisvesten. "Vooral de onveilige situatie waarin we de mensen aantroffen, maakte uitstel van maatregelen voor mij onbespreekbaar", aldus Strous. Intimiderend gedrag Volgens Strous maakten sommige Roemeense arbeidsmigranten een kwetsbare, deels verwaarloosde indruk en leken ze bang te zijn voor de voorman. "Deze vertoont intimiderend gedrag, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten." Maar waar de mensen nu zijn gebleven, is een raadsel. De gemeente 'heeft geen idee waar ze zijn', zegt de burgemeester tegen RTL Nieuws. "De verantwoordelijkheid voor de huisvesting ligt bij de werkgever. Voor ons als gemeente is het ook onbevredigend." Geen idee Voor meer informatie verwijzen ze naar de 'andere instanties', maar de inspectie laat aan RTL Nieuws weten 'alleen onderzoek te doen naar de vermoedelijke onderbetaling en de overtreding van de arbeidstijdwet'. Ook zij weten dus niet waar de 50 mensen zijn gebleven. De vreemdelingenpolitie was niet bereikbaar voor commentaar.