Roemeense arbeidsmigranten Limburg leefden onder vreselijke omstandigheden

Kookplaten met gasflessen en gasbranders staan dicht bij ruimten waar vier tot zes mensen slapen, vluchtroutes ontbreken of zijn gebarricadeerd, brandmelders zijn niet goed en er zijn geen spullen om te blussen als er brand zou uitbreken. Een deugdelijk nachtregister ontbrak. Het echtpaar dat eigenaar is van het complex had wel een klapper met kopieën van identiteitsbewijzen.

Op 20 mei vond ook al een inspectie plaats in het gebouw. Toen waren er maar enkele arbeidsmigranten. Van alle aangetroffen bedden bleken er 58 te zijn beslapen.