'Rico de Chileen' veroordeeld tot 11 jaar voor leiden moordorganisatie

Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, Naoufal F. is veroordeeld tot levenslang voor het aansturen van een liquidatie in Almere.

Richard R. werd in oktober 2017 in Chili aangehouden en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Hij meent dat justitie 'een trofee' van hem heeft gemaakt en ontkent de beschuldigingen.