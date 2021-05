Slachtoffers van dodelijk ongeluk Borger: 24, 48, 69 en 72 jaar

Daarnaast raakten vijf mensen gewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Politie, brandweer en ambulance kwamen gisteravond massaal ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde op de plek van het ongeluk. Bij het ongeluk waren vijf auto's betrokken.

'Gecompliceerde onderzoeken'

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. "Er moet een verkeersongevallenanalyse plaatsvinden", vertelt een woordvoerder van de politie. "Dat zijn soms gecompliceerde onderzoeken die soms dagen, maar soms ook een jaar kunnen duren."

Het is dus nog onduidelijk hoe lang het zal duren voordat er bekend wordt wat er precies is gebeurd op de N34. Het onderzoeksteam doet een oproep aan iedereen die iets heeft gezien of gehoord met betrekking tot dit verkeersongeval, dit te delen met de politie.