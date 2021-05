Vanaf 1 juli statiegeld op kleine plastic flesjes

De flesjes zullen te herkennen zijn aan het nieuwe statiegeldlogo. "Het doel is zoveel mogelijk, maar zeker 90 procent, van de kleine plastic flesjes die worden verkocht weer in te nemen", zegt directeur van Statiegeld Nederland Raymond Gianotten. "Plastic is een waardevolle grondstof en het is zonde als die verloren gaat. Van de kleine plastic flesjes kunnen weer andere verpakkingen en producten gemaakt worden."

15 cent extra

Consumenten betalen 15 cent extra bij aankoop van de flesjes. Dat geld krijgen ze terug als ze de flesjes weer inleveren. Ook voor 1 juli kunnen mensen al plastic flesjes met het statiegeldlogo tegenkomen, omdat ze geleidelijk in de winkels terecht zullen komen. Op flesjes zonder dat logo zit geen statiegeld.