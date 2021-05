Demissionair premier Mark Rutte ingeënt tegen coronavirus

Rutte was aan de beurt omdat hij in 1967 geboren is. Inmiddels mag iedereen die voor 1 januari 1979 geboren is een afspraak maken voor vaccinatie.

1 september af van mondkapjes

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei gisteren in het programma WNL op Zondag dat iedereen die dat wil, voor 1 september volledig gevaccineerd kan zijn. Dan kunnen ook het vaccinatiebewijs, mondkapjes en de anderhalve meter afstand tot het verleden gaan behoren, verwacht hij.