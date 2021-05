Aantal kinderontvoeringen ondanks corona gestegen, moeder meestal dader

In veruit de meeste gevallen, 74 procent, was de moeder de dader van de kinderontvoering. In 25 procent was vader de dader en in 1 procent ging het om overige familieleden. De meeste kinderen die vanuit Nederland werden ontvoerd, werden meegenomen naar Polen. Daarna kwamen Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België.

Naar Nederland ontvoerd

Omgekeerd werden ook kinderen naar Nederland ontvoerd. De meeste van die kinderen komen (in deze volgorde) uit België, Frankrijk, China en Tsjechië.

Het aantal zaken waarin sprake was van een dreigende kinderontvoering is vorig jaar wel gedaald. In 2020 waren daar 329 kinderen bij betrokken, tegen 397 in 2019.