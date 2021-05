Vier jaar cel geëist voor ontucht met 15-jarig vermist meisje

Het meisje uit het Brabantse Berghem was zes dagen vermist. Een paar uur nadat het Amber Alert was uitgegeven, werd ze teruggevonden in de woning van K. in Den Haag. Ze verklaarde bij de politie dat er sprake was geweest van ontucht, en het Openbaar Ministerie ziet daar genoeg aanwijzingen voor, waaronder DNA-bewijs.

Helpen

Maar K. ontkent. Hij zegt dat hij het meisje op internet had leren kennen en dat zij aangaf dat ze problemen had met een moeilijke thuissituatie en zelfmoord wilde plegen. Om haar te helpen zou hij haar thuis hebben opgehaald. Hij zegt dat er geen sprake is geweest van ontucht.