Test met 'medische droneverbinding' tussen Rotterdam en Zeeland

Om te onderzoeken wat allemaal nodig is voor de vluchten, begint binnenkort een proef. In eerste instantie zullen er alleen korte vluchten worden uitgevoerd, tussen Rhoon en Oud-Beijerland, maar de bedoeling is dat de vluchten in de toekomst langer worden. De proef wordt uitgevoerd door de ANWB en PostNL, in opdracht van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin.

Sneller, zeker in Zeeland

Het idee erachter is dat bloed en medicijnen met een drone sneller op de goede plek aankomen dan over de weg. In het bijzonder in Zeeland kan daarvan worden geprofiteerd: de provincie heeft weinig ziekenhuizen en als het lekker weer is, slibben de tweebaanswegen in de provincie al snel dicht.

"Als elke seconde telt, kunnen files en drukte op de weg ernstige gevolgen hebben", zeggen de betrokken organisaties. Bijkomend voordeel is dat drones duurzamer zijn dan vervoer over de weg. Tijdens de eerst testvluchten, die in nauw overleg met Luchtverkeersleiding Nederland zullen worden uitgevoerd, zijn nog geen medische spullen aan boord.