Doodgestoken door verwarde man: 'Intens verdrietig dat Roy zo moest sterven'

Roy was geboren in Nederland. Indonesië was zijn tweede liefde. Ieder jaar probeerde hij er een keer naar toe te gaan. Daar spaarde hij het hele jaar voor, zegt zijn begeleider Serah. "Hij bezocht daar zijn grote zus en kwam er even bij. Even ontladen van alles. Als ik hem dan weer zag, was hij zo vrolijk. Ontspannen en zo mooi gebruind. Mooi om te zien." Een korte stilte valt. "Ik ga hem missen."

Laatste wens

Naast verdriet is er ook veel dankbaarheid. Roy had een laatste wens. "Hij wilde graag dat zijn laatste rustplaats op de geboortegrond van zijn ouders zou zijn. In Piru", zegt nicht Patricia.

Maar hij bleek niet verzekerd voor een begrafenis. "Mijn neefje wist dat. Hij wilde de familie niet met het probleem confronteren en zag de nood. Daarom is hij een crowdfunding-actie begonnen. Om geld te verzamelen, zodat de laatste wens van mijn oom uit kon komen."