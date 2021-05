Politie vindt 78 volle lachgastanks in auto: 'Levensgevaarlijk!'

De politie in Zwolle heeft in een auto 78 volle lachgastanks met een totaalgewicht van ongeveer 550 kilo gevonden. De bestuurder is aangehouden en zal zich volgens de politie moeten verantwoorden voor de volgeladen auto.

"Op deze wijze is opslag en vervoer levensgevaarlijk!", meldt de politie op Facebook. Bij het bericht staat ook een foto waarop de vele flessen staan uitgestald die in de wagen zaten. Een particulier mag volgens de politie maximaal twee kilo van dit soort gevaarlijke stoffen vervoeren. Lees ook: Ex-lachgaskoning Deniz zag zijn eigen personeel in een rolstoel belanden