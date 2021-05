Haags rugbyteam in rouw na dood medespeelster (23)

In Den Haag hebben ongeveer driehonderd mensen meegelopen in een stille tocht voor een om het leven gekomen 23-jarige rugbyspeelster. Haar lichaam werd zondag gevonden in de Doorniksestraat in Scheveningen. Maandag hield de politie een 41-jarige man uit Den Haag aan in verband met haar dood.

Omroep West meldt op basis van politiebronnen dat ze in brand zou zijn gestoken. Bloemen en kaarsen De veelal jonge deelnemers aan de tocht van bijna een uur liepen vanaf de Haagsche Rugby Club (HRC) naar de Doorniksestraat. Op de plek waar het lichaam werd aangetroffen zijn bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. In de stille tocht liepen teamgenoten van de omgekomen vrouw voorop. Ter ere van hun overleden teamgenoot deden ze de 'yell' die ze anders voor de wedstrijd laten horen. Na het samenzijn ging de stoet weer terug naar het sportterrein. Ximena Pieterse Bijna tien jaar geleden verloor HRC een 15-jarige speelster. De 15-jarige Ximena Pieterse werd in haar slaap met 20 messteken om het leven gebracht door Stanley A., die ze de avond ervoor pas ontmoette. De dood van Ximena zorgde in 2012 voor veel verdriet en verontwaardiging. "Dit hoop je nooit in je leven mee te maken. En de meesten in dit team maken het nu voor de tweede keer mee", zei een functionaris van HRC eerder tegen Omroep West. Lees ook: Dan komt die brief op de deurmat: 'De moordenaar van je 15-jarige dochter mag op verlof'