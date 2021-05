'Gökmen T. was vuurwapengevaarlijk en geradicaliseerd, maar niemand greep in'

Dat meldt de Inspectie voor Justitie en Veiligheid vandaag in een rapport over de aanslag. De politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) hadden volgens de inspectie 'meer kunnen doen' om het risico op een aanslag door Gökmen T. te verkleinen.

Vuurwapengevaarlijk

Volgens de inspectie hadden de instanties onvoldoende aandacht voor T., die een bekende bij hen was. Zo werd hij al in 2013 als 'vuurwapengevaarlijk' aangemerkt. In 2016 en 2017 vertoonde hij in de gevangenis 'radicaal gedrag'.

En in 2014 en 2018 werd hij aangemerkt als 'criminele veelpleger', iemand die zijn problemen met de samenleving vertaalt in veelvuldig crimineel gedrag.

Niet goed samengewerkt

Het OM, de politie en de DJI hebben voor de aanslag, die hij in 2019 in Utrecht pleegde, de problematiek van hem niet goed genoeg met elkaar besproken en aangepakt. Daarmee hebben ze de risico's voor de samenleving niet zo klein mogelijk gemaakt.

De inspectie benadrukt dat hiermee niet is gezegd dat de aanslag door T., waarbij vier mensen omkwamen, voorkomen had kunnen worden.