Extreme haaruitval na corona: 'Ik trok bossen tegelijk uit mijn hoofd'

'1 op de 4 coronapatiënten in ziekenhuis krijgt haaruitval'

Dermatoloog Rick Waalboer-Spuij van het Erasmus MC in Rotterdam vertelt aan RTL Nieuws dat mensen altijd haren verliezen. Dit gebeurt normaal in fases, zodat je niet in één keer kaal wordt. Bij veel stress of een heftig ziektebeeld kan dat proces echter verstoord raken, waardoor er veel meer haren in een keer uitvallen. Zo ook bij een infectie met het coronavirus. "Uit internationale studies blijkt dat ongeveer 25 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis heeft gelegen, last krijgt van haaruitval." Mogelijk komt dat omdat je van koorts - wat veel coronapatiënten hebben gehad - last kunt krijgen van haaruitval. Daarnaast ligt er een mogelijke verklaring in het feit dat haarzakjes heel afhankelijk zijn van zuurstofrijk bloed. "Door Covid-19 hebben die haarzakjes misschien minder zuurstof gekregen."

De haaruitval ontstaat meestal zo'n twee maanden na het begin van de eerste coronaklachten, zo staat in het onderzoek. Erg ziek hoef je niet te zijn geweest, want ook mensen met mildere coronaklachten kunnen last krijgen van haaruitval, stelt Waalboer-Spuij. "Als iemand veel stress ervaart, kan dat al leiden tot klachten als haarverlies. Daarvoor hoef je niet per se corona te hebben of te hebben gehad. Het kan ook al optreden bij mensen die bijvoorbeeld stress ervaren door zelfisolatie of quarantaine."

Opvallend is volgens de dermatoloog dat op internet de zoekterm 'haarverlies' internationaal gezien enorm is toegenomen sinds het coronavirus. Het Nederlands Huisartsen Genootschap laat in een reactie weten dat er meer onderzoek nodig is om meer te weten te komen over een mogelijke relatie tussen haaruitval en corona.