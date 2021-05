Grapperhaus: te vroeg om EK voetbal in de kroeg te kijken

Het kabinet hoopt dat de cafés en restaurants begin juni wel open kunnen voor 'gewoon' bezoek. "Maar zo'n EK begint met een voorronde, die is half juni. De achtste finale is eind juni. Laten we hopen dat we dan een stuk verder zijn, zowel met voetbal als met maatregelen en dergelijke."

Long covid

Grapperhaus zegt blij te zijn dat er minder mensen op de ic belanden. Maar hij waarschuwt ook voor long covid. "Het is ook akelig als je daardoor een aantal maanden uitgeschakeld bent."