Oranjefans uitgeloot voor EK-kaartjes: 'Man, wat is dit balen'

Twee jaar geleden kochten Bas de Wit en zijn voetbalvriend Ruud uit Leiden al kaartjes voor het EK-voetbal dat 12 juni van start gaat. "50 euro per stuk. Prima prijs."

De twee voetbalfanaten zijn al jaren trouw supporter. "We zijn al in stadions in Portugal, Zwitserland, Duitsland en Brazilië geweest. We zagen al heel wat landen dankzij Oranje. Als het even kon, waren we er bij."

Via mail uitgeloot

Maar toen kwam corona. Vorig jaar ging het EK niet door. Dit jaar gaat het evenement wél door, maar alles is anders dan normaal. Tot dusver wordt er rekening mee gehouden dat de ArenA -daar speelt Oranje de eerste drie groepsfasen- voor een kwart gevuld mag zijn.

En dat betekent dus dat de UEFA zou gaan loten. "Wij kregen vanmiddag een mailtje. Uitgeloot. Voor alle wedstrijden. We zijn er dus niet bij."