Winnaar Songfestival ontkent drugsgebruik: 'Ruimde een glas op'

Glas opruimen

Het was in de uitzending maar heel kort te zien, maar de beelden gingen al snel rond op sociale media. Het fragment wekt de suggestie dat hij cocaïne aan het snuiven was in de greenroom terwijl de camera's op hem gericht waren.

De winnende zanger heeft tegen de organisatie gezegd dat hij naar beneden dook omdat er een glas was gebroken aan hun tafel. Hij wilde dat opruimen.

Organisatie

De EBU schijft te kunnen bevestigen dat er gebroken glas is gevonden na een controle ter plaatse. 'We bekijken de beelden nog steeds zorgvuldig en zullen te zijner tijd met meer informatie komen', schrijft de organisatie.

De band schreef gisteravond al in een reactie op Instagram 'geschokt' te zijn door de suggestie. "We zijn tegen drugs en hebben nooit cocaïne gebruikt."