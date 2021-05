Moeder die wordt verdacht van dood pasgeboren baby 'weet niets meer'

Volgens een patholoog-anatoom die onderzoek deed naar de doodsoorzaak van de baby, is het kindje door 'uitgebreide en meervoudige geweldpleging' binnen een half uur na de geboorte om het leven gekomen. De baby had tal van bloeduitstortingen in en rond het hoofd, in- en uitwendige letsels, een schedelbreuk en er waren sporen van verwurging.

Enige verdachte

Linde de W. had zichzelf samen met haar man en de dode baby in de nacht van 11 op 12 april vorig jaar gemeld bij het ziekenhuis in Enschede. Omdat de omstandigheden verdacht waren, alarmeerden artsen de politie. De vrouw werd al snel als enige verdachte gezien. Haar man was tijdens de bevalling niet thuis, en er was ook niemand anders in de woning geweest.

De W. geeft ook toe dat ze de dood van de baby, die later de naam Ivo kreeg, op haar geweten heeft. Maar van wat er is gebeurd, zegt ze totaal geen voorstelling te hebben. Ze verklaarde ook dat ze niet wist dat ze zwanger was. Dat was niet de eerste keer: eerder was ze zonder te weten dat ze zwanger was bevallen van een doodgeboren baby.