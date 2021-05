Deze tien landen zijn door naar de finale van het Songfestival

Zaterdagavond vindt de grote finale van het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam Ahoy. Ook België zal daarbij aanwezig zijn, want het nummer The Wrong Place van de band Hooverphonic kreeg dinsdag tijdens de eerste halve finale al genoeg stemmen.

Andere finalisten

Ook Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden en Oekraïne kregen dinsdag genoeg stemmen en zijn er zaterdag ook bij.