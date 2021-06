Torenhoge boetes voor tientallen winkels om misleidende coronareclames

Team aan controleurs

Een woordvoerder van de NVWA laat weten dat er vorig jaar lente een speciaal team van controleurs is vrijgemaakt om vier maanden specifiek te controleren op reclames van voedingssupplementen die de suggestie wekken dat ze helpen tegen corona. "We hebben vooral gecontroleerd op online reclames. We hebben daarover ook een publiekswaarschuwing uitgedaan", zegt een woordvoerder van de voedselwaakhond.

In die periode waarin het speciale team extra controleerde, zijn er 62 bedrijven op de vingers getikt. De rest van het jaar waren er gewone controles. Hoeveel boetes er in totaal zijn uitgedeeld, is nog niet bekend. Mogelijk zijn dat er honderden.

Over de Brabantse winkel wil de NVWA-woordvoerder kwijt dat na de eerste boete duidelijk is gewaarschuwd dat medische claims die niet aan de regels voldoen, verwijderd moeten worden.