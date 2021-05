Duncan Laurence na positieve test: 'Ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld'

De zanger benadrukt dat er gezocht wordt naar een alternatief voor het optreden. Hij is zaterdag alsnog te zien tijdens de finale, maar is niet fysiek aanwezig. "Ik ben zo dankbaar voor de geweldige momenten die ik deze week heb gehad. Afgelopen dinsdag was het openen van de show een droom die uitkwam en toen ik de wereldwijde prijs voor Arcade ontving, kon ik niet stoppen met glimlachen! Hoe bizar om nu zo in tranen te zijn."