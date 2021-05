Shock na miljoenenroof: 'Overvaller stond recht voor mijn huis met machinegeweer'

Wildwestachtervolging

Na de overval ontstond een wildwestachtervolging die eindigde in een weiland in Broek in Waterland. De politie arresteerde tot nu toe zeker zes personen, van wie er twee gewond raakten. Een zevende persoon is overleden.

Mogelijk is er voor tientallen miljoenen buit gemaakt. Maar de politie wil nog weinig kwijt, het onderzoek is nog in volle gang. Nog zeker twee verdachten zijn op de vlucht.

Mysterie rond de goudfabriek

Uit gesprekken met de buurtbewoners blijkt dat veel mensen dachten dat het bedrijf - waar edelmetalen werden vervormd tot sieraden - zo goed als dicht was. Een groot deel van het bedrijf was een paar jaar geleden al dichtgegaan. Daar is nu een Instagrammuseum gevestigd.

Het fabriekspand zou sowieso gesloopt worden, want de gemeente heeft voor het terrein nieuwbouw gepland.