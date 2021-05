Tara was doodziek van borstimplantaten: 'Zoveel pijn en ellende doorstaan'

Ze is nog moe van de zware operatie die dinsdag werd uitgevoerd. Alles in haar lichaam doet pijn, slapen lukt maar een paar uurtjes per nacht. Toch klinkt er blijdschap in de stem van Tara Koppers. "Eindelijk zijn ze eruit", vertelt ze aan RTL Nieuws.

'Het waren theezakjes'

Dat ze zo blij is omdat ze geen borstimplantaten meer heeft, had ze nooit kunnen bedenken toen ze die ruim zes jaar geleden kreeg. Ze was niet lang daarvoor bevallen van haar eerste zoontje en zoals ze zelf zegt was er daarna niet veel volume meer overgebleven in haar borsten. "Ik werk als model en ik schaamde me erg voor mijn borsten. Dan stond ik me in een hoekje om te kleden, ik durfde niemand mijn lichaam te laten zien. Het waren gewoonweg theezakjes."

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n twintig- tot dertigduizend vrouwen borstimplantaten. Na wat rondspeuren op internet besloot Tara siliconen borstimplantaten te nemen. Het leek veilig, ze zocht een kliniek uit die goed stond aangeschreven en tijdens de gesprekken met medici kreeg ze nooit iets te horen over mogelijke consequenties. "Ja, de normale consequenties van een operatie werden besproken. Maar het is er nooit over gegaan dat de implantaten niet veilig zouden zijn, dat ze zouden kunnen lekken, dat ze me ziek zouden kunnen maken."