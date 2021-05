Het zou toch droog blijven? Weer-apps van slag door felle lokale buien

Hoe werkt een weer-app?

Hoe berekenen weer-apps waar en wanneer het gaat regenen? En waarom zitten ze er soms naast? Die vraag legden we voor aan Bert Heusinkveld, meteoroloog van de Wageningen Universiteit. "Geen enkele weer-app is foutloos, en vooral wisselvallig weer is lastig te voorspellen."

Weerapps gebruiken informatie afkomstig van 3 verschillende bronnen, vertelt hij:

: "In Nederland staan twee regenradars van het KNMI: in Den Helder en Herwijnen. Deze scannen 24 uur per dag elke 5 minuten de complete hemel af, op zoek naar regendruppels. Deze radars werken met radiogolven, die reflecteren op de regendruppels. Maar soms blijven buien buiten het 'zicht' zicht van zo'n radar. Bijvoorbeeld omdat ze te laag of te hoog hangen, of als het om motregen gaat." Weerstations : "Er staan in Nederland 33 weerstations op land en 13 weerstations op de Noordzee. Deze weerstations rapporteren elke 10 minuten gegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting en luchtdruk. Ook vliegtuigen hebben een weerstation aan boord, die dit soort gegevens doorsturen naar de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Maar vanwege de coronacrisis vliegen er wereldwijd veel minder vliegtuigen, en komen er dus ook minder gegevens binnen bij de WMO. Of dit daadwerkelijk leidt tot minder accurate weerberichten, is nog niet onderzocht."

Satellieten: "Meteorologen werken ook op basis van informatie van satellieten. De kwaliteit van weersatellieten is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar nog altijd kan ook een satelliet niet alles vastleggen."

Al deze informatie wordt vervolgens gebruikt in een weermodel. Weermodellen zijn computerberekeningen die de toestand van de atmosfeer, dus het weer, beschrijven. Op basis van natuurkundige wetten berekenen de modellen bijvoorbeeld of het gaat rekenen.

"Voor Nederland is het Europese weermodel het meest accuraat, maar dat model is niet voor iedereen zomaar vrij beschikbaar. Het Amerikaanse weermodel is dat wel, en daarom zijn er in Nederland veel weer-apps die werken met het Amerikaanse weermodel. Als je gebruik maakt van een weer-app, check dan altijd even met welk weermodel zij werken."