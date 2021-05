Al zeker 150 vaccins gered uit prullenbak: 'Hier doen we het voor'

"In elke provincie van Nederland is er nu ten minste één locatie waar mensen mogelijk een prik kunnen halen. We hopen dat zich de komende tijd nog meer huisartsen aanmelden, maar dit is al heel mooi."

En er blijkt veel vraag naar de zogeheten prullenbakvaccins: mensen houden de site strak in de gaten om te zien bij welke praktijk restvaccins beschikbaar zijn. Per dag krijgt de website soms meer dan een miljoen hits – op sommige momenten zelfs 120.000 per uur.

Enorme rij

Op de website is een kaart te zien van Nederland waarop de deelnemende praktijken zijn aangegeven. Zodra een praktijk restvaccins heeft en kan gaan prikken, kleurt die blauw. Dan stappen mensen dus in de auto en gaan ze rijden.

Vorige week was dat het geval in Gouda, waar een enorme rij voor de huisartsenpraktijk Ruting Ybema kwam te staan: