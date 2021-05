'De Braziliaanse arts trok de telefoon uit haar hand, het was de laatste keer dat ik haar sprak'

Haar man Wouter:

"Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Dat is de eerste zin op de rouwkaart van Herma. Ze droeg dit uit, elke dag, met haar zendingswerk in Brazilië. Daar zijn we in 2007 samen mee begonnen toen we besloten om Nederland, en dus ook onze drie dochters en kleinkinderen, gedag te zeggen en voor de minderbedeelde kinderen in Brazilië te gaan zorgen.

We waren - en zijn - verantwoordelijk voor meerdere crèches in het hele land waar we dagelijks bijna tweehonderd kinderen opvangen. We geven ze eten, psychologische hulp, onderwijs, en doen leuke dingen met ze. Zo knutselde Herma veel met hen, ze was als een tweede moeder voor de kinderen. En als een tante voor hun moeders, als een oma voor de vele tienermoeders. De kinderen konden hun verhaal kwijt bij Herma, als ze thuis geslagen werden bijvoorbeeld, als hun vader in de gevangenis zat, als ze seksueel misbruikt werden. Ze keek om naar de mensen en kinderen waar niemand oog voor had.

Niemand van hen kan nu geloven dat dat er opeens niet meer is, dat Herma er niet meer is. Dat ze plotseling is overleden door het coronavirus. Velen denken dat ze binnenkort weer binnen komt lopen in de crèche. Daarom is het goed dat ik vandaag weer terugga naar huis, naar Brazilië. Ik moet ze gaan vertellen dat Herma er écht niet meer is."