Agenten die influencer Sammy (23) doodschoten, worden niet vervolgd

Wat is er gebeurd?

Politiekogels maakten op 13 augustus 2020 in Amsterdam een einde aan het leven van de 23-jarige Sammy, een populaire fitness-influencer uit Duitsland.

Hij was in Amsterdam met vrienden om zijn verjaardag te vieren, maar werd die bewuste dag in verwarde toestand in een binnentuin in Slotervaart aangetroffen en doodgeschoten door agenten.

Afgelopen december deden ouders Justine en Kai hun verhaal aan RTL Nieuws. "Mijn zoon verdiende hulp, geen politiekogels", verwoordde moeder Justine de gevoelens. Zijn ouders vermoeden dat Sammy door het gebruik van cannabis is doorgedraaid.