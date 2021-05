'Ineens die vernietigende woorden: Meneer Moorman, u komt te overlijden'

"Het begon allemaal op dinsdagavond 8 maart. Mijn moeder had last van een kuchje en ik kwam die avond de strijkwas ophalen. Waar ik normaal dan gelijk weer wegga, bleef ik dit keer nog even op gepaste afstand zitten om met een kopje thee bij te kletsen. Vooral over mijn nieuwe baan, want ik had een paar dagen daarvoor te horen gekregen dat ik was aangenomen bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Mijn ouders waren supertrots op me, want mijn moeder heeft 28 jaar gewerkt in datzelfde ziekenhuis. Tot 2013, want toen werd er een hersentumor bij haar ontdekt. Weliswaar een goedaardige tumor, maar helaas met enorme gevolgen. Ze raakte na de operatie bijna haar volledige zicht kwijt en heeft sindsdien moeten leren lopen met een blindegeleidestok. Ze kon vanaf toen ook geen auto meer rijden en niet meer fietsen. Ze kon dus ook niet meer werken en van de een op de andere dag was ze haar zelfstandigheid kwijt. Gelukkig kon ze leunen op mijn vader, die haar overal naartoe bracht: naar vriendinnen, de tandarts, de nagelstyliste, naar uitjes met vrienden, bezoeken aan familie en vrienden in de buurt."