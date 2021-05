Noodlottig ongeval in Zwartsluis: peuter te water geraakt en overleden

De politie spreekt op Twitter van een 'noodlottig ongeval'.

Geen misdrijf

Het ongeval gebeurde gisteravond. Hoe de peuter precies te water is geraakt, is onduidelijk. De politie zegt tegen RTL Nieuws dat er geen sprake is van een misdrijf, en dat er verder geen onderzoek gedaan wordt.

Ook worden er geen details bekendgemaakt over de leeftijd van het slachtoffer, en of het om een jongen of meisje gaat.

Ziekenhuis

Nadat de peuter eerste hulp ter plaatse kreeg, werd het 'in zorgwekkende toestand' overgebracht naar een ziekenhuis. Vanochtend maakte de politie bekend dat de peuter is overleden.