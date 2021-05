Buien en fris: 'Geen lente te zien de komende tijd'

Met de versoepelingen – en vooral die waardoor we weer naar het terras kunnen – willen velen niets liever dan mooi weer. Maar echt lenteweer zit er voorlopig niet in, zegt Vermeulen. Vandaag en de komende dagen is het in zijn woorden 'een komen en gaan van buien'. "Dat zie je vandaag ook. In de avond en nacht is het vaak rustiger, maar overdag nemen de buien weer toe. Die kunnen met onweer en hagel ook best heftig zijn."

