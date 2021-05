Duikers zoeken in meertje na vondst dode baby in Wernhout

Duikers gaan een meertje bij een bungalowpark in het Brabantse Wernhout doorzoeken in een poging meer duidelijkheid te krijgen over een dode baby. Het pasgeboren meisje werd woensdag gevonden in het park.

De duikers van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) hopen sporen te vinden die iets met de zaak te maken kunnen hebben. Onderzoek doodsoorzaak Ondertussen is het onderzoek naar de doodsoorzaak van het meisje en de identiteit van haar ouders volgens de politie nog in volle gang. Tips worden nagelopen en sporen worden onderzocht. Ook roept de politie mogelijke getuigen op zich te melden. Lees ook: Gevonden dode baby in Wernhout is meisje Er zijn zorgen over de gezondheid van de moeder, die waarschijnlijk niet de benodigde zorg heeft gekregen rond de bevalling. De politie vraagt mensen die meer weten over de mogelijke ouders en hun verblijfplaats dan ook om contact op te nemen.