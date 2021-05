Artsen: screen kinderen al op consultatiebureau op gluten-intolerantie

Vroegere diagnose is belangrijk, omdat kinderen met coeliakie allerlei gezondheidsproblemen kunnen hebben. Mearin Manrique vertelt: "In een groot onderzoek in Rotterdam, Generation R, zijn 20.000 kinderen vanaf hun geboorte tot volwassenheid gevolgd. Toen ze 8 tot 10 jaar oud waren, had 1 procent coeliakie. In de meeste gevallen was dit niet eerder gediagnostiseerd."

Kleiner en gedragsproblemen

"De kinderen die coeliakie bleken te hebben, waren significant kleiner, hadden vaker gedragsstoornissen, een grotere kans op ADHD, waren vaker chagrijnig, humeurig en vermoeid. Ook hadden ze vaker bloedarmoede, omdat hun lichaam voedingsstoffen niet goed opnam." Door vroege diagnose kunnen deze problemen worden voorkomen.