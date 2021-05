Pasgeboren baby dood gevonden in park Wernhout

In een park in het Noord-Brabantse Wernhout is het stoffelijk overschot gevonden van een pasgeboren baby. Een voorbijganger vond het lichaampje aan het eind van de middag.

De politie is in het park aan de Kleine Heistraat voor onderzoek. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het park, worden gevraagd zich te melden. Vuilniszak Volgens het dagblad BN/De Stem wilde de voorbijganger een vuilniszak opruimen die naast een afvalbak stond. Daarbij ontdekte hij dat in de zak geen afval zat, maar het lichaampje van de baby.