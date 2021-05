Celstraffen voor vrouwen die RIVM-baas Jaap van Dissel bedreigden

Het gaat om de 53-jarige Dieuwke P. uit Terneuzen en de 56-jarige Geertruida T. uit Apeldoorn. De vrouwen worden naast bedreiging ook verdacht van opruiing.

Via de berichtenapp Telegram plaatsten de twee foto's met teksten als 'Van Dissel is een MK ultra-sado pedo'.

Huisadres gedeeld

In een groepsapp met ruim 200 leden van berichtendienst Telegram had P. foto's en video's geplaatst van een Nederlandse vlag waarop ze had geschreven dat Van Dissel een pedo is. Die vlag werd in brand gestoken. Dat filmpje zou ze zelf gemaakt hebben, in haar tuin.