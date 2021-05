Zeker 175 gedupeerden door fouten UWV bij beoordeling arbeidsongeschiktheid

Dat had voor hen grote gevolgen. Op aandringen van de Centrale Cliëntenraad opende de uitkeringsinstantie daarom eind vorig jaar een meldpunt. Daarbij meldden zich 175 mensen bij wie deze fouten waren gemaakt.

'Geschrokken van de verhalen'

"We zijn echt geschrokken van de verhalen die we te horen krijgen", zegt UWV-bestuurder Guus van Weelden daarover. "De impact op de levens van deze mensen is groot. Ze zijn vaak in moeilijke situaties beland. Emotioneel, sociaal en financieel. Dat heeft ons diep geraakt."

Een speciaal team moet nu per slachtoffer kijken naar een passende oplossing. Volgens het UWV kan het gaan om financiële ondersteuning en herstel van uitkering, maar ook om andere vormen van hulp. Er wordt niet uitgesloten dat nog meer gedupeerden zich melden.