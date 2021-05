Man die kleuter doodreed met grasmaaier vrijgesproken

Daniël V. was stagiair toen hij in september 2018 in opdracht van gemeente een grasveld in de buurt van een basisschool moest maaien. Terwijl hij daarmee bezig was, kwamen drie schoolklassen het veld op om pauze te houden.

Claxon en handgebaren

V. claxonneerde als de kinderen te dichtbij kwamen en maande ze met handgebaren om van het veld af te gaan, maar toen hij dacht dat alle kinderen weg waren, reed hij achteruit over de 6-jarige Fleur heen. Het meisje was waarschijnlijk uitgegleden toen ze van het veld af wilde gaan, iets wat V. niet had gezien. Toen hij haar alsnog zag, lukte het niet om op tijd te stoppen.

Nadat hij over zijn eerste paniekreactie heen was, belde V. 112 en probeerde hij het meisje te reanimeren. Fleur overleed vijf dagen later aan haar verwondingen.