Amsterdam UMC ontdekt 'veelbelovend medicijn' voor ernstig zieke coronapatiënten

"Het middel dat we hebben onderzocht, fostamatinib, verhindert dat de afweercellen in de longen reageren op de afwijkende antistoffen, maar ze reageren bij het gebruik van dit middel nog wel op het virus. Deze specificiteit maakt dit medicijn een veelbelovende kandidaat voor het behandelen van ernstig zieke Covid-patiënten."

'Veelbelovend'

Omdat het middel al is geregistreerd, kan het al worden getest. Er zijn nu resultaten van een eerste onderzoek onder 59 patiënten. De restultaten zijn 'veelbelovend'. In de groep van dertig die het middel kregen:

overleden minder mensen;

waren de bijwerkingen minder;

en herstelden mensen sneller dan de 29 patiënten die een placebo kregen.

40 ziekenhuizen

Inmiddels is er een vervolgonderzoek begonnen in meer dan veertig ziekenhuizen, waaruit moet blijken of dit medicijn definitief bruikbaar is bij ernstig zieke Covid-patiënten.

De resultaten van het Amsterdamse onderzoek zijn gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Translational Medicine.