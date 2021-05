Duizenden mensen proberen wekelijks voor te dringen bij vaccinatie

"Zij voeren deze gesprekken op de rustige momenten op de dag, de prioriteit ligt te allen tijde bij het maken van afspraken voor de bellers die al wel aan de beurt zijn." Naast een telefonische annulering krijgen de voordringers ook een annulering per sms.

Controle op locatie

Mocht het toch gebeuren dat mensen die daar nog geen recht op hebben, toch een vaccinatie-afspraak hebben gemaakt voor hun beurt, worden ze er op de priklocatie alsnog uitgepikt.

"Voor alle leeftijds- en doelgroepen geldt: op de vaccinatielocatie controleert een medewerker of een afspraak rechtmatig gemaakt is en of alle benodigde documenten aanwezig zijn. Zo niet, dan gaat de vaccinatie alsnog niet door."

Of het systeem helemaal waterdicht is, kon de woordvoerder niet zeggen. "Ik kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat het nog nooit iemand gelukt is om door het controlesysteem te glippen. Maar mensen die dit proberen, plegen fraude ten koste van een ander."

'Wacht alsjeblieft op je uitnodiging'

De GGD vraagt mensen dan ook om gewoon op hun beurt te wachten bij het maken van een prikafspraak. "We begrijpen heel goed dat veel mensen met smart op hun vaccinatie zitten te wachten, maar vragen iedereen om geduld te hebben", zegt een woordvoerder.