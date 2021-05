Huisartsen 'platgebeld' na start website tegen vaccinverspilling

Tegelijkertijd zijn er duizenden mensen die dolgraag een vaccin zouden willen krijgen, maar nog niet aan de beurt zijn.

"Via onze website kunnen huisartsen aan het eind van de dag aangeven of ze vaccins over hebben. Als dat het geval is, wordt dat zichtbaar op onze site. Mensen die graag gevaccineerd willen worden, kunnen dan naar de praktijk gaan. Een soort ratrace naar de priklocatie."

Platgebeld

Eerder vandaag was op een kaartje op de site precies te zien welke huisartsen meededen aan het initiatief, maar dat kaartje is inmiddels weg. "De huisartsen op het kaartje werden platgebeld door mensen die gevaccineerd wilde worden. Ze belden de huisartsen met de meest tragische verhalen, maar dat is niet de bedoeling. Het platform is alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat vaccins niet worden weggegooid aan het einde van de dag."