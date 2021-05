Dekker wil ouders dwingen om crimineel gedrag kind tegen te gaan

Ouders die weigeren crimineel gedrag van hun kind te voorkomen of aan te pakken, moeten gedwongen worden om dat te doen. Dat schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden, en daarbij ook gekeken naar de Britse aanpak, die een stuk dwingender is. Op basis daarvan wil Dekker onder meer dat er meer juridische mogelijkheden komen om ouders te laten opdraaien voor de financiële gevolgen van de daden van hun kind. Plicht en verantwoordelijkheid "Ik vind het van belang dat ouders vaker aangesproken worden op misdragingen van hun kind dan nu het geval is", schrijft Dekker. "Op hen rust immers onverminderd de plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor het welzijn en de veiligheid van het minderjarige kind, óók als het zich in de tweede helft van zijn puberteit bevindt." Lees ook: Ouders geven eigen kind aan bij de politie: 'Verstandig besluit' Ouders moeten de volle verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding en het gedrag van hun kind, en ook zelf actie ondernemen als hun kind strafbare feiten pleegt, vindt Dekker. Ouders mogen niet wegkijken en de gevolgen van de misdragingen van hun kind mogen niet langer op de samenleving worden afgewenteld. Om hen daartoe te kunnen dwingen, wil hij dat het straf- en burgerlijk recht worden aangepast. Vaker aansprakelijk voor schade Dekker denkt onder meer aan de uitbreiding van de risicoaansprakelijkheid voor ouders. Dat betekent dat zij in meer gevallen aansprakelijk worden voor schade die hun kinderen hebben toegebracht aan derden. Lees ook: Indy gleed af toen hij 12 was, 5 jaar later was hij dood: 'Hij werd afgeperst door zijn beste vriend' Daarnaast stelt hij voor dat er een last onder dwangsom komt: een extra boete die ouders moeten betalen als hun kind de tweede keer de fout in gaat. Dat gebeurt al in een aantal gemeenten, bijvoorbeeld als kinderen met een wapen zijn betrapt. De minister wil dit verder stimuleren bij gemeenten. Maar er moet ook meer hulpverlening komen voor ouders als een kind ontspoort, vindt Dekker. Het kan zijn dat ouders niet in staat zijn om 'ingesleten patronen en nijpende omstandigheden te veranderen'. Hij wijst erop dat de meeste ouders niet willen dat hun kind crimineel gedrag vertoont.