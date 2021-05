Vanavond opnieuw stevige onweersbuien met hagel en windstoten

Morgen stuk frisser

Morgenochtend kan nog warm aanvoelen, maar later op de dag wordt het een stuk frisser, met temperaturen rond tussen de 16 en 18 graden. "Een koufront trekt morgen in de loop van de dag over het land, en dan is het dus gedaan met de warmtepret", meldt Buienradar.

In het zuidwesten van het land kan een stevige bui vallen, in de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog.