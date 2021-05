Woning PSV-spits Zahavi overvallen, 'vrouw vastgebonden in bijzijn kinderen'

Dat melden onder andere De Telegraaf en het Parool.

Geschrokken

De politie bevestigt aan RTL Nieuws dat er inderdaad een woningoverval heeft plaatsgevonden in Buitenveldert en dat er mensen in de woning aanwezig waren. De woordvoerder spreekt van 'een heel heftig incident'

Een woordvoerder van PSV bevestigt namens de familie Zahavi dat het om de woning van Eran Zahavi gaat. "De familie is geschrokken, maar maakt het naar omstandigheden goed."

'Verschrikkelijk om mee te maken'

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries sprak na afloop va de uitwedstrijd van PSV tegen Willem II (0-2) zijn medeleven uit voor zijn teamgenoot Zahavi. "Het was zwaar voor de wedstrijd. Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte."

De spits was vandaag niet aanwezig bij de wedstrijd tegen Willem II, vanwege 'privéomstandigheden'.