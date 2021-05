Zelfs als patenten worden vrijgegeven, rollen coronavaccins niet rap van de band

Gaat het gebeuren?

Of de patenten ook echt vrijgegeven gaan worden, is nog niet zeker. Maar de kans is volgens Tom Buis wel flink gestegen nu de VS om is. Buis is gezondheidsexpert bij Wemos, een stichting die zich inzet voor een betere gezondheid wereldwijd.

De VS was altijd fel tegenstander van het vrijgeven. De Europese Unie is nog niet niet om, maar de kans dat de EU gaat draaien, neemt wel toe. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei vanmiddag dat 'de Europese Unie bereid is om een ​​voorstel te bespreken'.